Linha Amarela do Metrô de SP amplia horário de funcionamento

SÃO PAULO - A partir da próxima segunda-feira, 24, a Linha 4 - Amarela, da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), passará a operar o trecho Faria Lima - Paulista das 8 horas às 15 horas, de segunda a sexta-feira, inclusive feriados. Antes, o horário de funcionamento era das 9 horas às 15 horas.

Com uma hora a mais, a previsão é de que haja um aumento de 1.500 passageiros na estação Consolação, provenientes da transferência gratuita na estação Paulista. Inauguradas em maio do ano passado, as estações Paulista e Faria Lima funcionam em horário diferenciado devido ao processo de testes das novas tecnologias incorporadas no trecho.

A expectativa da Concessionária ViaQuatro, empresa responsável pela linha, é de estender gradualmente o período de operação da linha após a entrega de mais duas estações, Butantã e Pinheiros, prevista para o primeiro semestre deste ano. Quando completa, a nova linha funcionará com 12,8 quilômetros de extensão e 11 linhas, ligando a região da Luz à Vila Sônia.

O Metrô vai informar os usuários sobre a ampliação do serviço por meio de cartazes nas estações e pelo sistema de comunicação sonora.