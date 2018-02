Linha Amarela do Metrô de São Paulo começa a funcionar até as 21h

SÃO PAULO - As estações da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo terão o horário de funcionamento ampliado a partir desta quarta-feira, 29. As estações Paulista, Faria Lima, Pinheiros e Butantã vão operar das 4h40 às 21h de segunda a sexta-feira. Até agora, a Linha Amarela funcionava das 4h40 às 15h, de segunda a sexta-feira.

O novo horário de funcionamento da Linha 4 - Amarela foi anunciado pelo governador Geraldo Alckmin durante a vistoria da nova estrutura da estação Pinheiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A companhia havia anunciado que o as estações funcionariam até a meia-noite. O Metrô, porém, informou que, por enquanto, os trens passam por alguns testes e que a linha funcionará apenas até as 21h.

Segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, com a medida, será possível antecipar a entrega das novas estações (República e Luz) de outubro para setembro, e assim realizar a integração com as linhas 3 - Vermelha (Palmeiras/Barra Funda-Corinthians/Itaquera) e 1 - Azul (Jabaquara-Tucuruvi).

Até setembro, o Metrô de São Paulo pretende iniciar a segunda fase da Linha 4 - Amarela, que compreende a complementação das estações Fradique Coutinho, Oscar Freire, Higienópolis/Mackenzie e São Paulo/Morumbi.