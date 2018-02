Linha 9 da CPTM registra mais uma pane

Outra pane na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), desta vez em menor escala, voltou a acontecer na manhã de ontem. Um trem da Linha 9-Esmeralda, que liga a zona sul à cidade de Osasco, apresentou problemas de tração e teve de ser removido, o que aumentou o tempo de intervalo na linha. Durante o horário de pico da manhã, a linha transporta cerca de 30 mil pessoas por hora,

O trem estava entre as Estações Osasco e Ceasa, na zona oeste da capital. Ao apresentar o problema, a composição foi trazida até a Estação Presidente Altino, onde os passageiros foram desembarcados e o trem seguiu, vazio, para o pátio de manutenção. A circulação dos trens entre as Estações Osasco e Ceasa ficou interrompida por 40 minutos.

A CPTM não tratou o caso como uma pane. Para a empresa, o que ocorreu foi uma falha pontual no trem, resolvida com o desembarque dos passageiros.

A pane ocorreu um dia depois do grande tumulto que destruiu parte da Estação Francisco Morato, na Região Metropolitana. Os trens da Linha 7-Rubi, que atendem à estação, ficaram sem circular por quase duas horas após uma falha na rede elétrica, que alimenta os trens. Ontem, a CPTM ainda fazia o conserto da área. Os serviços só devem terminar na próxima segunda-feira e, até lá, não vai haver nenhuma cobrança de passagem nas bilheterias da estação - elas foram incendiadas pelos passageiros, que também destruíram as catracas de passagem.

Domingos. Já a Linha 9-Esmeralda, que teve problemas ontem, foi a campeã das falhas graves registradas pela CPTM neste ano, com cinco ocorrências. Ao todo, foram 15 casos. O mais grave, ocorrido há três semanas, motivou a CPTM a "acelerar" as obras de modernização dos sistemas da linha, como a rede elétrica e as chaves que permitem aos trens manobrar de um trilho para outro. Amanhã será o segundo dia que a linha inteira será fechada para execução dos serviços. Contando com este domingo, a previsão é de que os fechamentos ocorram nas próximas oito semanas.

Usuários da Linha 9-Esmeralda terão como opção um serviço de ônibus da CPTM com 40 veículos. Quem tiver pago a passagem de trem ou vir de integrações com o metrô nas Estações Santo Amaro (da Linha 5-Lilás) ou Pinheiros (Linha 4-Amarela) poderá usar o serviço gratuitamente. O embarque só poderá ser feito nessas duas estações - mais as Estações Grajaú e Berrini. O desembarque poderá ser feito em qualquer uma das 11 estações da linha.

Ciclovia. Também a ciclovia da Marginal do Pinheiros, que fica ao lado da linha, ficará fechada neste domingo, por questões de segurança. As máquinas usadas nas obras vão utilizar o espaço destinados às bicicletas durante o serviço. / B.R.