Linha 9 da CPTM fechada confunde usuários

As obras de modernização da Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), iniciadas ontem nas Estações Pinheiros e Santo Amaro, pegaram usuários de surpresa. A circulação de trens foi paralisada durante todo o dia.

As intervenções serão realizadas em três etapas. A primeira segue com o fechamento total da linha também nos dias 1.º, 8 e 15 de abril. A outra fase, que só terá a circulação de trens entre as Estações Osasco e Pinheiros, começa no dia 22 de abril e segue até 20 de maio. A última etapa terá intervenções parciais na via, mas sem interrupção.

Apesar dos avisos sonoros e dos cartazes informativos, alguns usuários diminuíram o passo na entrada da integração do metrô para o trem na Estação Pinheiros ao ver que o acesso estava fechado. A operadora de telemarketing Vânia Magalhães, de 39 anos, chegou 40 minutos atrasada ao trabalho por causa da mudança. "Do Capão Redondo, tomei três ônibus até a Praça da Sé, onde segui de Metrô até o Tietê."

Para diminuir o impacto da falta de circulação de trens, a população pôde usar os 40 ônibus disponíveis que faziam a integração da Estação Pinheiros com Imperatriz Leopoldina, da Linha 8-Diamante, e Berrini, Santo Amaro e Grajaú, da Linha 9. O ponto de embarque fica na altura do número 7.220 da Avenida Nações Unidas. Às 13h30 de ontem, a procura maior era pelos veículos que faziam a interligação das estações da Linha 9 - Esmeralda. De acordo com informações da CPTM, R$ 307 milhões serão investidos na implementação da nova infraestrutura da Linha 9-Esmeralda. Na primeira fase dos trabalhos, R$ 55 milhões serão usados.

Ciclovia do Rio Pinheiros. Durante a primeira fase das obras na Linha 9 da CPTM, a Ciclovia do Rio Pinheiros também ficará fechada aos domingos para garantir a segurança dos ciclistas. Haverá no local grande circulação de caminhões, carros e equipamentos. A limpeza e manutenção da via será feita às segundas-feiras, o que também causará o fechamento da ciclovia.