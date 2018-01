Descarrilamento causa lentidão na Linha 8-Diamante da CPTM

O descarrilamento de um trem de manutenção afetou a circulação da Linha 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta segunda-feira, 13. A lentidão se concentrou entre as Estações Jandira e Itapevi, na Grande São Paulo, na qual apenas uma das duas vias funcionou no início do dia. O serviço foi normalizado por volta das 15h30.

O veículo era utilizado na manutenção da passagem de nível da Estação Engenheiro Cardoso, em Itapevi, desde sábado, 11. Por volta das 5h30 desta segunda, ele descarrilou, derrubando parte da carga de britas. Às 8h40, o vagão foi colocado de volta aos trilhos.

Este foi o quarto incidente do tipo no transporte sobre trilhos de São Paulo desde fevereiro. No dia 27 do mês passado, um trem da Linha-12 Safira da CPTM descarrilou nas imediações da Estação Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Os dois anteriores foram nos dias 21 e 7 do mesmo mês, na Linha 5-Lilás e na Linha 3-Vermelha, do Metrô.