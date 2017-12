Linha 7 da CPTM tem estações fechadas hoje Das 4h à meia-noite deste domingo, não haverá circulação de trens entre as Estações Luz e Perus da Linha 7-Rubi (Luz-Francisco Morato-Jundiaí). Para o deslocamento, os passageiros deverão utilizar o metrô até a Estação Palmeiras-Barra Funda, onde serão disponibilizados ônibus gratuitos até a Estação Perus, com parada na Estação Pirituba. As demais estações do trecho interditado ficarão fechadas.