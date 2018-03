Linha 5 teve o traçado alterado por três vezes

O governo do Estado alterou por três vezes o traçado da Linha 5 - Lilás do Metrô, que ligará, quando finalizada, o Capão Redondo à Chácara Klabin, na zona sul da capital. Entre abril e junho de 2008, a área desapropriada para construção da linha diminuiu de 40 mil m² para cerca de 7 mil m² no total, após pressão dos moradores da região. No projeto original, estava prevista até a demolição de um edifício de 1.200 m² onde funcionavam ambulatórios de especialidades da Santa Casa de Santo Amaro. As desapropriações começaram em fevereiro do ano passado e, até aqui, já correm 130 ações na Justiça questionando o processo.

O prolongamento da Linha 5 - Lilás foi iniciado em agosto de 2009, com previsão de entregar duas estações ainda em 2010. No ano passado, porém, o prazo de entrega da primeira estação, Adolfo Pinheiro, foi modificado para o segundo semestre de 2011.

Segundo o Metrô, o percurso todo - que terá aproximadamente 20 quilômetros de extensão, 17 estações e que deve transportar diariamente 640 mil pessoas - deverá ser finalizado em 2013. Os investimentos, segundo o governo do Estado, é de R$ 5 bilhões.