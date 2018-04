Linha 5-Lilás terá mais desapropriações Mesmo sem uma definição sobre o futuro da Linha 5-Lilás do Metrô, o governo do Estado publicou ontem decreto de desapropriação de imóveis para realização das obras. O prolongamento do ramal do Largo 13 à Chácara Klabin foi suspenso no fim de 2010, após suspeitas de fraude na licitação. O decreto publicado ontem no Diário Oficial do Estado prevê desapropriação de 7 mil m², correspondentes a 16 imóveis em Santo Amaro, Itaim-Bibi e Vila Mariana, na zona sul. A estimativa é que sejam gastos R$ 19 milhões nesse processo.