Linha 5-Lilás recebe US$ 650 mi do Bird

O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento aprovou, ontem, financiamento de US$ 650,4 milhões para a expansão da Linha 5-Lilás. Em pouco mais de um mês, os empréstimos de instituições internacionais somaram US$ 1,13 bilhão. A linha liga o Jardim Ângela ao Largo Treze, em Santo Amaro, ambos na zona sul. O prolongamento prevê ampliação até a Chácara Klabin, interligando com a Linha 2-Verde e a Linha 1-Azul, na Estação Santa Cruz, até 2013. Com a verba, 26 novos trens serão comprados.