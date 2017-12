Linha 5-Lilás do metrô interrompe circulação nesta segunda-feira

SÃO PAULO - O metrô de São Paulo informa que a Linha 5-Lilás ficará paralisada das 4h40 às 15h desta segunda-feira, 1. Todas as estações que compõem a linha permanecerão fechadas nesse período. O motivo é a realização de testes no sistema de controle dos trens.

Para suprir a interrupção da linha, que vai da estação Capão Redondo até Adolfo Pinheiro, ônibus gratuitos cobrirão o percurso do trecho interrompido.

