Linha 5-Lilás do Metrô deve ter redução de tarifa das 9h às 10h

Com a medida, a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos quer desestimular os passageiros a usar o sistema no horário de pico da manhã.

A expectativa do secretário Jurandir Fernandes é que a redução comece a vigorar em novembro. Com isso, qualquer pessoa que usar o bilhete único nas estações da Linha 5-Lilás das 9h às 10h, de segunda a sexta-feira, pagará uma tarifa similar ou menor do que a do bilhete madrugador (das 4h40 às 6h15), de R$ 2,50.

"A nossa preocupação são as Estações Pinheiros e Santo Amaro (da Linha 9-Esmeralda da CPTM, que cruza com a 5-Lilás). No horário de pico, as duas têm uma carga muito grande. Então, estamos avaliando o que podemos fazer para atrair as pessoas para chegar um pouquinho depois das 9h", disse Fernandes.

A ideia é promover essa redução da tarifa até que a extensão da Linha 5-Lilás seja entregue. O trecho, que está em construção, vai ligar a Estação Largo Treze à Estações Santa Cruz, na Linha 1-Azul, e Chácara Klabin, na Linha 2-Verde. A entrega está prevista para dezembro de 2015. / CAIO DO VALLE