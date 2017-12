Linha 5-Lilás do Metrô abre com atrasos nesta sexta

SÃO PAULO - Os trens da Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo circularam com velocidade reduzida e maior tempo de parada no início das operações da manhã desta sexta-feira, 2. A falha foi causada por uma interferência na via na Estação Capão Redondo, na zona sul da capital, segundo o metrô. A circulação foi normalizada por volta das 5h40, mas os passageiros devem enfrentar plataformas lotadas até o ajuste da grade horária.

O mesmo tipo de problema já havia sido registrado nesta quinta-feira, 1º, na Estação Adolfo Pinheiro da Linha 5-Lilás. Uma falha em um trem de manutenção provocou os atrasos, que duraram 35 minutos.