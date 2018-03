Linha 5 do Metrô deve ter nova licitação e pode ser feita PPP

SÃO PAULO - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 3, que dificilmente a licitação da Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo poderá ser aproveitada. De acordo com ele, a companhia já declarou a anulação do processo licitatório e deu prazo para que as empresas envolvidas recorram. "Dificilmente a licitação vai poder ser aproveitada e provavelmente vamos ter de fazer uma nova licitação", afirmou Alckmin.

"As empresas estão recorrendo, o governo vai reavaliar e, se mantiver a decisão, vamos ter de fazer uma nova licitação", afirmou. Segundo ele, o governo está estudando a possibilidade de que a nova licitação seja feita por meio de Parceira Público-Privada (PPP), aos moldes do que foi com a Linha 4-Amarela.

Em outubro do ano passado, o jornal Folha de S.Paulo publicou que houve fraude na licitação dos lotes da Linha 5 do Metrô paulista. O jornal registrou em cartório o nome das empresas que venceriam os lotes meses antes da abertura dos envelopes com as propostas.