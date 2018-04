Linha 4 terá novo autoatendimento para recarga de Bilhete Único

Duas máquinas de um novo modelo de autoatendimento para recarga de Bilhete Único estão instaladas nas estações Paulista e Faria Lima, da Linha 4 - Amarela.

As máquinas são uma alternativa para os antigos terminais de recarga, porém aceitam apenas cédulas, de qualquer valor. Os terminais nao aceitam cartões e não dão troco.

Elas também serão instaladas nas estações Consolação e Santa Cruz.

A abertura para o público da nova Linha 4 - Amarela do Metrô ocorrerá apenas ao meio-dia desta terça-feira, 25. Duas estações serão inauguradas: Faria Lima e Paulista.

Na porta da estação Faria Lima, algumas pessoas já esperam pela abertura. Julio Ferraz, aposentado, disse: "só quero passear no Metrô novo". Jade Lino, outro usuário, afirmou também que queria passear, mas vai aproveitar para "resolver umas coisas na Paulista".

No primeiro subsolo da estação, área em que fica a bilheteria (também blindada, assim como as outras), há muitos vasos com plantas. Este trecho também é bastante iluminado. Há ainda 11 postos de autoatendimento para recarga do bilhete único.

Os mapas informativos da estação Faria Lima já têm a linha 4 sinalizada.