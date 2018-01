Linha 4 sofre apagão e para por quase 1 hora Uma queda de energia elétrica paralisou ontem por quase uma hora a operação da Linha 4-Amarela do Metrô. As duas estações atualmente em funcionamento - Paulista e Faria Lima - precisaram ser fechadas, assim como a interligação com a Linha 2-Verde, na Estação Consolação. As causas do apagão ainda estão sendo investigadas.