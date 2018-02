Linha 4 expande horários e integração no dia 29

O Metrô vai expandir no dia 29 deste mês o horário de funcionamento da Linha 4-Amarela para o padrão no restante da rede metroviária: das 4h40 à meia-noite. Na mesma data, também será entregue o complemento da integração entre as Estações Pinheiros do Metrô e da Linha 9-Esmeralda (CPTM).

Uma integração provisória havia sido entregue na sexta-feira da semana passada, dia 3. Foi inaugurada uma nova passarela, mas a reforma da estação de trem não havia sido totalmente concluída - com a colocação de escadas rolantes, por exemplo.

Mesmo assim, a integração já foi responsável por um grande salto na quantidade de passageiros na Linha 4-Amarela. A média de usuários no ramal antes da integração era de 46 mil por dia e agora passou para 67 mil - alta de 45%. A previsão é de que ultrapasse os 240 mil passageiros por dia útil nos próximos meses - a linha vai operar nos fins de semana apenas no segundo semestre.

Próximas estações. O próximo passo é a entrega das Estações Luz e República. Previstas para dezembro, agora já se trabalha com a hipótese de setembro. Será então concluída a primeira fase da linha, que terá 12,8 quilômetros e seis estações: Luz, República, Paulista, Faria Lima, Pinheiros e Butantã. A segunda fase deve ser concluída em 2014 com mais cinco estações.