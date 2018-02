Linha 4 do Metrô vai operar até meia noite no 2º semestre, prevê governo

SÃO PAULO - Após o anúncio de ampliação do horário de funcionamento das estações da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, feito nesta terça-feira, 26, o governo do Estado prevê que, no segundo semestre, os trens desse ramal passarão a circular das 4h40 até a meia-noite.

O governador do Estado, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou hoje que o horário de abertura das Estações Paulista, Faria Lima e Butantã será antecipado das 8 horas para as 4h40, a partir de segunda-feira, 2.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O fechamento, por enquanto, continuará às 15 horas. As três estações da Linha 4 funcionam de segunda a sexta-feira. As estações só devem operar nos fins de semana a partir do fim do ano, quando serão inauguradas as Estações Luz e República da Linha 4.

Alckmin informou ainda que a Estação Pinheiros, da Linha 4-Amarela do Metrô, será inaugurada no dia 16, cumprindo com promessa do governo estadual de entregá-la até o próximo mês.

Com a abertura da nova estação, será possível fazer a integração da Linha Amarela com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), por meio da Estação Pinheiros da Linha 9-Esmeralda da CPTM.

O secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Jurandir Fernandes, ressaltou que a integração deve ser feita até 30 de junho. Em 2007, um acidente durante as obras na Estação Pinheiros abriu uma cratera de 80 metros de diâmetro e deixou sete mortos. A tragédia atrasou a conclusão do projeto. Alckmin e Fernandes participaram hoje de cerimônia de entrega de três novos trens para a CPTM.