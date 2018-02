Linha 4 do Metrô vai funcionar no domingo

Dezessete meses após a inauguração do primeiro trecho da Linha 4-Amarela, entre a Faria Lima e a Paulista, finalmente as estações passarão a operar também aos domingos, das 4h40 à meia-noite, a partir deste fim de semana. O anúncio de ampliação do horário foi feito ontem pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Apesar disso, os passageiros da nova linha criticaram a demora para o início da operação em horário integral e o atraso no cronograma de inauguração das estações. "A malha metroviária de São Paulo é muito pequena. Finalmente teremos o funcionamento aos domingos, mas as outras estações e linhas ainda estão engatinhando", reclamou a publicitária Raquel Peixoto, de 33 anos, que todos os dias usa a Linha Amarela. "Mas melhorou bastante o tempo de viagem. Antigamente, gastava 1h30 entre a Estação Belém, na zona leste, até Pinheiros. Hoje, isso não passa de 45 minutos."

O engenheiro de software Murilo Maciel Curti, de 27 anos, também reclamou da demora para o início das operações nos fins de semana. Ele costuma embarcar na Estação Vila Mariana, da Linha Azul, e desembarca na Estação Pinheiros, da Linha Amarela. "Prometeram várias datas até essa estação começar a funcionar direito. O tempo de viagem melhorou bastante, mas as transferências entre as estações são muito longas. Eles deveriam melhorar o fluxo dos passageiros entre uma plataforma e outra", sugeriu.

Parque bloqueado. Parte do Parque das Bicicletas será interditada a partir do dia 19 para obras da Linha 5-Lilás do Metrô. A obra fica ao lado do conjunto poliesportivo do Ibirapuera, na zona sul, onde serão construídos dois túneis para a construção do estacionamento de trens. A obra ficará na Alameda Iraé, na esquina com a Avenida Indianópolis. Por conta das obras, atividades como caminhadas, corridas, passeios com bicicletas, triciclos e patins terão espaço reduzido.

Estações fechadas hoje. As Estações Vila Madalena e Sumaré da Linha 2-Verde ficarão fechadas até o meio-dia hoje, por causa de serviços de manutenção. Durante esse período, os usuários de metrô serão atendidos gratuitamente por ônibus da SPTrans.

Os coletivos partirão do terminal de ônibus da Estação Vila Madalena, com intervalos médios de 6 minutos, e passarão na frente das Estações Sumaré e Clínicas, retornando depois pelo mesmo itinerário. As demais estações de metrô - inclusive as recém-inauguradas da Linha 4-Amarela - funcionarão normalmente, das 4h40 às 0h20.