Linha 4 do Metrô tem nova falha, 2 dias após paralisação

A operação dos trens da Linha 4-Amarela do Metrô voltou a apresentar problemas na tarde de ontem. Às 14h47, uma composição que seguia no sentido da Estação da Luz perdeu contato com o Centro de Controle Operacional (CCO) entre as Estações Faria Lima e Paulista e teve de ser operada manualmente por um técnico. A pane durou 20 minutos.

A ViaQuatro, empresa que administra a linha, informou que os usuários foram informados do problema e que não houve tumulto - mas não deu mais detalhes sobre o caso. Inicialmente, a empresa alegou que o trem havia tido uma pane elétrica.

Nos últimos cinco meses de operação, a Linha 4-Amarela teve seis panes parecidas com a de ontem, que obrigaram o esvaziamento de pelo menos um dos trens. O caso mais recente havia ocorrido na quarta-feira, quando uma pane elétrica em um trem próximo da Estação Faria Lima fez com que as seis estações do ramal ficassem fechadas por 40 minutos - a retomada da operação foi dificultada pelo fato de que, após ficar presos nos trens, os usuários abriram as portas e caminharam nos trilhos da linha até a estação seguinte.

Operado por computadores, sem maquinista, os trens da Linha Amarela têm como parte do protocolo de operação-padrão a paralisação da circulação caso não haja contato com a rede de comunicação. Foi uma falha nesse sistema, chamado CBTC, que provocou a mais grave pane da Linha 4-Amarela desde que ela foi aberta, em outubro do ano passado. Na ocasião, as seis estações da linha ficaram fechadas por quatro horas. Ao todo, 75 mil pessoas foram prejudicadas.