Linha 4 do Metrô de SP fica paralisada

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

A Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo ficou paralisada por cerca de cinco minutos na tarde desta segunda-feira, 15, devido a uma falha. O incidente foi por volta das 16h30. Às 17h, o ramal, que conecta as Estações Luz e Butantã, ainda seguia com velocidade reduzida.

Logo em seguida, a operação começou a ser normalizada, segundo a concessionária ViaQuatro, que não informou detalhes da falha. Alguns passageiros reclamaram pelo Twitter que passaram diversos minutos em um trem parado.

Não foi a única falha a acometer o sistema metroviário nesta segunda-feira. Mais cedo, a Linha 3-Vermelha teve problemas em um aparelho de mudança de vias na região da Penha, na zona leste da capital.

Atualizada às 17h42.