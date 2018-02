Linha 4-Amarela vai continuar com cores quentes As estações da segunda fase da Linha 4-Amarela, que começam a ser construídas nos próximos dias, terão padrão estético parecido com das que já existem no ramal, com ladrilhos de cores quentes (vermelho e o amarelo) revestindo as paredes. Mas em uma delas, a Higenópolis-Mackenzie, a entrada da Rua da Consolação terá uma fachada parecida com a do prédio modernista ao lado. "É quase uma continuidade, para não gerar uma situação esdrúxula", explica Ivan Piccoli, arquiteto do Metrô.