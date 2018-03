Os trens da Linha 4-Amarela do Metrô serão diferentes dos atuais. Haverá som ambiente, com música e wireless (internet sem fio). A composição não terá condutor e os seis vagões serão interligados. Dos 14 trens da Linha 4-Amarela, cinco já estão em testes. A operação começa em abril, entre as Estações Faria Lima e Paulista.