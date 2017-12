Linha 4-Amarela será parcialmente fechada neste domingo

As estações República e Luz da Linha 4-Amarela do Metrô ficarão fechadas durante todo o domingo, 1º. A interdição será feita para a conclusão da montagem do mezanino metálico da Estação Higienópolis-Mackenzie. Nos próximos finais de semana também deverá haver interdição na Linha 4 para conclusão das obras. As datas, porém, não foram informadas.

De acordo com a Via Quatro, os passageiros poderão usar alternativas no Metrô para realizar seus trajetos. Os usuários que entrarem nas estações Butantã, Pinheiros e Faria Lima com destino a República e Luz devem desembarcar na Paulista e continuar viagem usando a integração com a Linha 2-Verde.

Já os passageiros que estiverem na Estação Luz devem utilizar a integração com a Linha 1-Azul do Metrô. Quem estiver na estação República pode fazer a transferência para a Linha 3-Vermelha do Metrô.