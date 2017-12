Linha 4 – Amarela do metrô de SP opera com circulação parcial

SÃO PAULO – O metrô de São Paulo informa que as estações República e Luz da Linha 4 – Amarela ficarão fechadas neste domingo, 30, por motivos de obras em Higienópolis-Mackenzie.

Segundo a companhia, o acesso à estação Luz apenas estará funcionando pela linha 1 – Azul. Já República, poderá ser acessada pela linha 3 – Vermelha.

⚠Estações República e Luz da L4-Amarela estão fechadas hoje para obras em Hig.Mackenzie. Luz da L1 e República da L3 estão abertas — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) April 30, 2017

O metrô também informa que as estações Vila Prudente e Oratório da linha 15-Prata ficarão fechadas das 4h40 até 16 horas para testes no sistema de controle de trens. Neste período, ônibus gratuitos cobrirão o percurso do trecho interrompido.

Por volta das 7h30, a companhia informava que a situação estava normal nas demais linhas.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) divulgava, por volta das 8h, que as linhas 7 - Rubi, 8 - Diamante, 9 - Turquesa e 12 - Safira funcionavam com velocidade reduzida e maior tempo nas plataformas, em razão de obras nas proximidades.

