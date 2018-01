Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo ficará fechada neste domingo

Todas as sete estações da linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo não vão operar neste domingo, 6, por causa de obras na futura estação Higienópolis-Mackenzie. As estações da linha (Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Paulista, República e Luz) estarão fechadas para embarque e desembarque das 4h40 à meia-noite.

Para suprir a falta de linha, os ônibus da operação Paese (Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência) estarão circulando pela cidade. Há também a alternativa de utilizar as outras linhas do metrô, realizando o percurso por meio de outras estações.

Usuários que precisarem seguir viagem pela Linha 9-Esmeralda da CPTM, na Estação Pinheiros, a partir da Estação Clínicas, na Linha 2-Verde do Metrô, assim como no sentido inverso, devem retirar senhas para ter acesso à integração gratuita. As senhas serão distribuídas na área paga da Estação Clínicas, próxima à linha de bloqueio e, na área paga da Estação Pinheiros, Linha 9-Esmeralda da CPTM. As senhas só valem para o dia da interdição. Para todos os outros casos, o passageiro poderá embarcar e desembarcar dos ônibus do Paese sem apresentar senha.

Estações paralisadas

A linha 5-lilás estará paralisada devido a testes no sistema de controle de trens. As estações do trecho entre Capão Redondo e Adolfo Pinheiro permanecerão fechadas das 04h40 às 14h00.

Na linha 15-prata, o trecho entre as estações Vila Prudente Oratório ficarão fechadas das 04h40 às 16h00. Em ambas as linhas ônibus gratuitos cobrirão o percurso dos trechos interrompidos.