Linha 3-Vermelha do Metrô volta a apresentar problema nesta quarta-feira

SÃO PAULO - A Linha Vermelha do Metrô de São Paulo voltou a apresentar problemas na manhã desta quarta-feira, 22, depois de um dia caótico ontem por causa de um incidente com a porta de uma composição. Segundo o Metrô, às 8h09, uma composição da Linha 3-Vermelha, com destino à estação Palmeiras/Barra Funda, apresentou falha no sistema pneumático, que controla dispositivos como suspensão e abertura e fechamento das portas, na estação Sé.

Veja também:

Polícia vai investigar se foi acidente

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Falha no metrô afeta mais de 200 mil usuários

Falta de informação deixa milhares sem saber o o que fazer

Usuários relatam que passaram horas presos em trens

Em manhã de caos, zona leste concentra lentidão

Galeria de fotos da manhã caótica

Segundo o Metrô, os usuários da composição afetada foram desembarcados e transferidos para os demais carros do trem. Às 8h17 a composição seguiu viagem, e a circulação no trecho foi normalizada. Na estação Palmeiras/Barra Funda, a composição foi recolhida e entregue para manutenção. Os usuários foram informados sobre a ocorrência pelo sistema de som dos trens e das estações.

Em nota, o Metrô informou sobre o incidente de ontem que " uma composição perdeu a sinalização de portas à leste da plataforma da estação Sé, na Linha 3-Vermelha, sentido Palmeiras/Barra Funda. Na primeira inspeção realizada, ainda no local, foi encontrada uma peça de vestuário em uma das portas do último carro".