Linha 3-Vermelha do Metrô funciona com velocidade reduzida nesta manhã de segunda

SÃO PAULO - A Linha 3-Vermelha do Metrô apresenta lentidão, no sentido Palmeiras-Barra Funda, na manhã desta segunda-feira, 12. Muitos passageiros se acumulam nas plataformas, principalmente das estações Corinthians-Itaquera, Artur Alvim e Penha.

Além de intervalos maiores nas plataformas, o metrô também faz paradas fora das estações. Os passageiros não foram informados sobre a existência de algum defeito no funcionamento.

Em algumas estações, pouco antes das 8 horas, o metrô ficou parado por 5 minutos, tempo suficiente para prejudicar o funcionamento do serviço, ainda mais em horário de pico.

O trecho entre Artur Alvim e Tatuapé, que é feito em 10 minutos, nesta manhã está sendo realizado em quase meia hora.

Quem utiliza o embarque preferencial também enfrenta transtornos. Além do número maior de idosos, gestantes e deficientes, passageiros não preferenciais 'aproveitam' para utilizar a área reservada, que está sem a supervisão de funcionários em razão do excesso de pessoas nas composições comuns. A situação começa a melhorar a partir do metrô Bresser-Mooca.