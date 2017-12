Linha 3-Vermelha do Metrô de SP tem atrasos na manhã desta quarta

SÃO PAULO - Os trens da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo circularam com velocidade reduzida das 6 horas até em torno das 7 horas desta quarta-feira, 20. O problema foi causado por uma falha em um equipamento de via da Estação Brás, no centro da capital, segundo o Metrô.

O acesso dos passageiros chegou a ser controlado nas catracas das estações. Mesmo com a normalização das viagens, a maioria dos terminais seguia superlotada às 7h30.

A Linha 3 é a mais movimentada do Metrô de São Paulo, com média de 1,1 milhão de passageiros por dia útil.