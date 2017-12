Linha 3-Vermelha do Metrô tem atrasos na manhã desta quarta

SÃO PAULO - Os trens da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo reduziram a velocidade, e algumas composições chegaram a ser paradas em meio ao trajeto, entre as 7 e as 8 horas quarta-feira, 14. Conforme o Metrô, houve uma interferência na via entre as Estações Guilhermina-Esperança e Penha, na zona leste da capital. Também teria ocorrido uma falha em um equipamento na Estação Vila Matilde.

A circulação começou a ser normalizada por volta das 8 horas, mas os passageiros ainda enfrentavam estações lotadas. A Linha 3 é a mais movimentada do sistema, e transporta cerca de 1,1 milhão de passageiros por dia útil.