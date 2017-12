Duas composições da Linha 3-Vermelha do Metrô tiveram de ser esvaziadas em momentos diferentes ontem, primeiramente por uma falha no fechamento das portas (às 8h42), e depois por causa de um problema no sistema pneumático (às 14h41). De acordo com a assessoria da Companhia do Metropolitano de São Paulo os passageiros foram transferidos para outros trens e prosseguiram viagem normalmente.