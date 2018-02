Linha 3 do Metrô atrasa após usuário abrir porta Um trem da Linha 3-Vermelha do Metrô teve as portas abertas por um usuário ontem, às 18h31, e teve de ser recolhido em pleno horário de pico - o que fez com que os trens circulassem com intervalos maiores. Segundo nota do Metrô, "a composição movimentou-se por tração própria e seguiu viagem com velocidade reduzida, sendo esvaziada na estação Penha para ser entregue à manutenção". O botão-soco (dispositivo de emergência que permite a abertura da porta) foi acionado perto da Estação Anhangabaú.