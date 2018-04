Linha 15-Prata estará fechada neste fim de semana

SÃO PAULO – A linha 15-Prata do monotrilho estará fechada neste fim de semana para a continuidade de testes no sistema de controle dos trens, informa a Companhia do Metropolitano de São Paulo.

A previsão para o fim da interdição é a próxima segunda-feira, 23, às 4h40. Durante o período, os usuários serão atendidos gratuitamente por ônibus do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência).

Os veículos percorrerão o trajeto entre as estações Oratório e Vila Prudente.