Linha 15 do Metrô terá obras em 2012 O presidente do Metrô, Sérgio Avelleda, e o governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciaram ontem que as obras da Linha 15 - Branca começarão até o fim de 2012. A linha sairá de Vila Prudente e terá integrações na Penha e em Tiquatira, além de uma estação terminal na Rodovia Dutra, com bolsão de estacionamento anexo.