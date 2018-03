Linha 15 desapropriará mais 49 imóveis O governo estadual publicou ontem decreto que declara de utilidade pública 19,8 mil metros quadrados de imóveis na zona leste da capital para a construção do trecho final da Linha 15-Prata, que será um monotrilho. A área equivale a quase três terrenos do Estádio do Pacaembu. Esse é o quarto decreto do ramal que vai ligar a Vila Prudente à Cidade Tiradentes. A primeira etapa, com duas estações (Prudente e Oratório), fica pronta em dezembro.