Linha 12-Safira da CPTM tem atrasos no início desta segunda

SÃO PAULO - Os trens da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) têm atrasos na manhã desta segunda-feira, 16, devido a uma falha técnica. Uma composição teve de ser removida dos trilhos na Estação Jardim Romano, depois de um problema por volta das 7h30.

A linha teve velocidade reduzida por mais de uma hora, segundo a CPTM. Todo o trajeto foi afetado, entre as estações do Brás, no centro da capital, e Calmon Viana, na Região Metropolitana.

