Linha 12 está com velocidade reduzida após vagão de manutenção descarrilar

SÃO PAULO - O vagão de um veículo de manutenção da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) descarrilou na madrugada desta segunda-feira, 24, na zona leste de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 4h10 e interditou a via 2 da Linha 12-Safira, entre as Estações Engenheiro Goulart e Tatuapé, que dá acesso à a Linha 11-Coral da CPTM e à 3-Vermelha do Metrô.

Os trens estão operando com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as Estações Tatuapé e USP Leste.

A CPTM acionou o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) por volta das 7 horas para auxiliar o transporte de passageiros entre as estações, informou a assessoria. O trajeto interditado na via 2 é de 9 quilômetros, o maior da linha.

As composições circulam por via única entre as Estações Tatuapé Engenheiro Goulart. A equipe está no local, mas não há previsão de normalização do funcionamento. A assessoria informou que não há feridos.