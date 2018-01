Linha 12 da CPTM opera com restrições nesta manhã

Um "caminhão de linha", veículo utilizado por técnicos que realizam manutenção e consertos na linha férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos(CPTM), quebrou na madrugada desta terça, 16, na linha 12 (Brás/Calmon Viana) próximo da estação Comendador Ermelino, no sentido Poá. Até as 7h da manhã, o caminhão não havia sido retirado dos trilhos, o que obriga a CPTM a operar os trens da linha 12 numa única via, alternadamente, entre as estação Engenheiro Goulart e Comendador Ermelino. Com isso, o intervalo entres os trens passa de 25 minutos, causando um acúmulo de passageiros além do normal nas plataformas.