Linha 11-Coral da CPTM volta a funcionar normalmente

Atualizada às 9h26

SÃO PAULO - A Linha 11 - Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que operava com velocidade reduzida entre as Estações Guaianazes e Estudantes desde as 6h, voltou a funcionar normalmente às 9h desta segunda-feira, informou a CPTM.

Por conta do furto de um cabo na estação Ferraz de Vasconcelos, um semáforo da via havia deixado de funcionar e os trens estavam indo mais devagar nos dois sentidos para evitar acidentes. Com o cabo reposto, a sinalização foi restabelecida e a operação, normalizada, informou a CPTM.

As plataformas do ramal ainda estão cheias como reflexo do problema. A Linha12 - Safira, que opera entre as Estações Calmon Viana e Brás, é outra opção para quem sai da zona leste e precisa chegar no centro da cidade nesta manhã.