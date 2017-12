Linha 10-Turquesa da CPTM tem atrasos pelo quarto dia consecutivo

SÃO PAULO - Os passageiros da Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) enfrentam atrasos na manhã desta sexta-feira, 22, por causa de uma falha que aconteceu próximo à Estação Santo André, no ABC Paulista. Conforme a CPTM, os trens tiveram a velocidade reduzida em torno das 7 horas. O sistema entrou em processo de normalização por votla das 7h30, mas usuários ainda relatavam demora e superlotação nos terminais.

Ontem trem quebrou em maua, hj em santo André #L10 está cada vez pior @DiariodaCPTM @CPTM_oficial. Motivo falha trem vel reduzida — Felipe Azevedo (@azevedofe) 22 de setembro de 2017

Esta sexta é o quarto dia consecutivo em que a Linha 10 registra falhas técnicas. Problemas foram registrados nos horários de pico do final da tarde na terça e na quarta-feira. Na quinta e nesta sexta, as falhas aconteceram no horário de pico da manhã.

Já as Linhas 9-Esmeralda e 11-Coral da CPTM tiveram ao menos três dias com registros de atrasos nesta semana. A maioria dos problemas acontece por falhas em equipamentos antigos. Também houve registro de quedas de energia elétrica que impactaram algumas linhas nos últimos dias.