Linha 1 registra mais uma falha, na porta de trem Uma falha na porta de uma das composições da Linha 1-Azul (Tucuruvi-Jabaquara) da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) voltou a atrapalhar a viagem dos passageiros, na manhã de ontem. A composição seguia no sentido sul quando o problema apareceu, na Estação Armênia. Segundo o Metrô, uma porta de um dos vagões apresentou falha às 7h43 e os passageiros foram transferidos para outros vagões da mesma composição, que seguiu viagem dez minutos depois. O vagão com problema foi totalmente esvaziado. Por causa da falha, os trens da linha circularam com velocidade reduzida nesse período. Anteontem, quatro panes dificultaram a operação durante o dia: duas na Linha 3, uma na 1-Azul e outra na Linha 2-Verde. /B.R.