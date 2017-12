Linha 1 - Azul do Metrô de SP tem atrasos na manhã desta sexta

Os trens da Linha 1- Azul do Metrô de São Paulo circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada na manhã desta sexta-feira,15.

De acordo com o Metrô, o problema foi causado por uma falha no sistema de tração do trem na estação Ana Rosa, zona sul da capital, por volta das 8h20.O trem que seguia sentido Tucuruvi foi esvaziado e recolhido para manutenção.

A circulação dos trens está em processo de normalização, segundo o Metrô.