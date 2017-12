Linha 1-Azul do Metrô de SP tem atrasos na manhã desta segunda

SÃO PAULO - Os trens da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo circularam com velocidade reduzida durante cerca de meia hora, no início da manhã desta segunda-feira, 12. Conforme a companhia, uma composição precisou ser parada na Estação Portuguesa-Tietê, na região de Santana, na zona norte da capital, por causa da presença de um usuário na via por volta das 6 horas.

A operação da linha começou a ser normalizada às 6h25, mas ainda havia reflexos como atrasos e superlotação de plataformas.