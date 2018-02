Lindemberg vai a júri em 21 de fevereiro O julgamento de Lindemberg Alves, acusado de matar a tiros sua ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, em 2008, será no dia 21 de fevereiro do próximo ano. A data foi definida pelo juiz José Carlos de França Carvalho Neto, da Vara do Júri e Execuções Criminais de Santo André. Lindemberg, então com 22 anos, manteve Eloá, que tinha 15 anos, refém na casa da jovem durante cem horas. Foi a mais longa negociação policial de São Paulo. Lindemberg atirou em Eloá quando a polícia invadiu o apartamento em que estavam.