Lindemberg presta depoimento à Corregedoria da Polícia Civil

Lindemberg Alves, de 22 anos, presta depoimento nesta segunda-feira, 16, à Corregedoria da Polícia Civil, sobre o sequestro de sua ex-namorada Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos. Lindemberg manteve a jovem refém por mais de 100 horas no apartamento onde ela morava com a família em Santo André, em novembro de 2009. O depoimento será feito na Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, onde ele está preso.

Eloá foi assassinada por Lindemberg após quase 100 horas de cárcere privado. A melhor amiga de Eloá, Nayara Rodrigues, de 15 anos, também foi feita refém. Ela levou um tiro na boca, mas a bala se instalou em sua arcada dentária, não provocando danos maiores.