Lindemberg Alves vai à primeira audiência nesta quinta

Lindemberg Alves, de 22 anos, preso na Penitenciária José Augusto César Salgado, no Tremembé, vai participar nesta quinta-feira, 8, da primeira audiência no Fórum Criminal de Santo André, na Grande São Paulo, sobre o assassinato da ex-namorada, Eloá Pimentel. Além dele, o juiz José Carlos Carvalho Neto, do Júri de Execuções Criminais, vai ouvir outras cinco pessoas envolvidas no crime, como a estudante Nayara Rodrigues, amiga de Eloá, e os dois jovens que também ficaram reféns de Alves nas primeiras horas do cárcere privado. Ao final de 5 dias, em 17 de outubro, Lindemberg Alves matou Eloá e feriu Nayara. Na manhã desta quinta, Lindemberg deixou a penitenciária de Tremebé para ser levado ao Fórum Criminal de Santo André. Depois dessa audiência pode ser decidido se Alves vai a júri popular. Na tarde de quarta-feira, o jovem recebeu a visita dos advogados.