Lindemberg Alves continuará preso até o fim do julgamento

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo decidiu nesta terça-feira, 12, manter preso Lindemberg Alves Fernandes. O réu havia entrado com recurso para que pudesse ser mantido em liberdade até o fim do julgamento do caso, mas o TJ negou o pedido. Segundo a assessoria de imprensa da Justiça, a votação foi unânime.

Lindemberg responde pelo homicídio de Eloá Pimentel, sua ex-namorada, pela tentativa de homicídio de Nayara Silva e do sargento Atos Valeriano, e pelo sequestro e cárcere privado de menores de 18 anos. Em 2008, ele manteve as duas garotas e mais dois rapazes reféns por cinco dias num apartamento de um conjunto habitacional de Santo André. Eloá foi baleada duas vezes e morta. As imagens do caso foram transmitidas em rede nacional.