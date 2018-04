Limpeza poderia baratear o pedágio O governador Geraldo Alckmin prometeu rever os contratos com as concessionárias com base no equilíbrio econômico-financeiro. Se essa equação, que leva em conta os custos de manutenção da rodovia, estiver favorável à empresa, a tarifa pode ser reduzida. Manter a rodovia limpa tem peso na manutenção, pois envolve mão de obra para a coleta, custo do transporte, transbordo e destinação, além do gasto com campanhas educativas e do risco de acidentes.