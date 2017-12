Limite para caminhões na Marginal do Pinheiros passa a ser de 70 km/h

SÃO PAULO - Começa a valer nesta quarta-feira, 13, o novo limite de velocidade para caminhões na Marginal do Pinheiros. Os veículos de carga podem agora trafegar a no máximo 70 km/h (o limite anterior era de 90 km/h). A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a fiscalização será feita com o uso de seis radares que estão instalados ao longo da via.

A multa para quem desrespeita o limite de velocidade é de R$ 85,12 (infração média) e mais a perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O limite de 70 km/h já havia sido adotado em setembro, pela Prefeitura, na pista expressa da Marginal do Tietê. O objetivo é reduzir o risco de acidentes envolvendo veículos de carga, principalmente à noite e durante a madrugada.

Desde o início de setembro, os caminhões estão proibidos de circular na Marginal do Pinheiros entre 5 e 21 horas. Por isso, a via é tomada pelos veículos de carga durante a noite e madrugada - que tentam recuperar o tempo perdido. Reportagem do Estado do dia 16 mostrou que os caminhões abusavam da velocidade, realizavam manobras arriscadas e colocavam em risco os demais veículos. Na ocasião, a CET informou que já avaliava reduzir o limite.

O mestre em transportes Sérgio Ejzenberg informou na ocasião que um grande veículo de carga trafegando a 90 km/h poderia facilmente tombar em casos de freadas bruscas ou quando precisasse fazer uma curva acentuada para usar uma das saídas da Marginal do Pinheiros. E esse cenário foi visto rotineiramente na Marginal do Pinheiros nos últimos meses.

Apenas em setembro, dois acidentes envolvendo caminhões interditaram algumas faixas da via, chegando a parar o fluxo em determinados sentidos. No dia 11, por exemplo, um caminhão carregado com um contêiner de frutas tombou perto da Ponte Bernardo Goldfarb, na região do Butantã, zona oeste. O acidente aconteceu por volta das 3 horas, mas os reflexos duraram toda a manhã, atrapalhando os paulistanos que aproveitavam o sábado para passear.

Morumbi. A CET vai começar no dia 29 a fiscalizar a proibição para caminhões em algumas vias principais na região do Morumbi. Por causa da restrição na Marginal do Pinheiros, muitos veículos de carga passaram a usar o bairro como alternativa. Por isso, a Prefeitura decidiu expandir a proibição para o bairro.