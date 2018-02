Limite de velocidade de 60 km/h vale para mais três ruas A partir de segunda-feira, a CET vai uniformizar em 60 km/h a velocidade em mais 19,7 km de vias da cidade. A medida, no entanto, vai reduzir o limite atual, hoje em 70 km/h, apenas em duas ruas: Rui Barbosa e João Passalacqua. A Rua do Gasômetro, que não tinha indicação de velocidade, também passa a 60km/h. As três ruas equivalem a 1,6 km das vias com velocidade uniformizada. O restante, do qual fazem parte a Consolação, o corredor 13 de Maio e a Rebouças, já tinha o limite de 60 km/h. A uniformização faz parte do pacote para reduzir acidentes.