Limite de pontes vai para 60 km/h

Esta também é a velocidade de pontes até então sem limite, como a do Piqueri, a Presidente Jânio Quadros (antiga Vila Maria), a Eusébio Matoso e a da Freguesia do Ó.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no entanto, decidiu manter em 40 km/h o limite nas vias de acesso e saídas das pontes, por serem locais geralmente em curva e com grande trânsito de pedestres. Seguem com esse limite, por exemplo, a Rua Benedito Monteiro (acesso da Ponte do Piqueri) e a Praça Eugene Boudin (acesso da Ponte Eusébio Matoso).